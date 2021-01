Hier gibt es in Reinickendorf FFP2-Masken für Bedürftige

Berlin. Seit Sonntag muss jeder in Bussen und Bahnen sowie in Einkaufsgeschäften in Berlin eine medizinische Maske tragen. Heißt: eine hellblaue OP-Maske oder eine Maske nach dem FFP2-Standard. Das Bezirksamt Reinickendorf sowie der Verein "I love Tegel" verteilen Schutzmasken an Bedürftige.

Seit Montagmittag können sich bedürftige Menschen mit geringem Einkommen vor dem Rathaus Reinickendorf am Eichborndamm in einem Zelt medizinische Schutzmasken abholen - pro Person werden maximal fünf ausgegeben. Von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 9 und 16 Uhr, können die Masken abgeholt werden. Es gilt: So lange der Vorrat reicht. Eine Bedürftigkeitsprüfung findet nicht statt, heißt es aus dem Bezirksamt.

Tegeler Verein und Reinickendorfer Firma spenden Masken an Bedürftige

Die Reinickendorfer Firma "Your Mask GmbH" und der Verein "I love Tegel e.V." spenden ab sofort 1000 zertifizierte FFP2-Masken an bedürftige Menschen oder Einrichtungen. "Wir wollen die Masken dorthin bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Ich finde es ehrenwert, dass die Reinickendorfer Firma Your Mask 1.000 FFP2-Masken kostenlos für Menschen zur Verfügung stellt, die sie sich nicht ohne weiteres leisten können oder die ihre Wohnung aufgrund der aktuellen Lage einfach nicht verlassen möchten. Diese Menschen wollen wir erreichen", sagt der Vereinsvorsitzende Felix Schönebeck. "I love Tegel" will Auslieferung und Übergabe der Masken organisieren.

Doch bevor es losgeht bittet der Verein die Bürgerinnen und Bürger um Vorschläge und Tipps, wo FFP2-Masken benötigt werden. Vorschläge können an Felix Schönebeck per E-Mail gerichtet werden: felix@ilovetegel.de