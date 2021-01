Humboldt-Klinikum Reinickendorf unter Quarantäne

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 50.000 überschritten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach in Berlin von einer "bedrückenden" und "schier unfassbaren Zahl".

Berlin. Um die Ausbreitung der Coronavirus-Mutante B.1.1.7. in Berlin zu verhindern, hat das Gesundheitsamt Reinickendorf per Anweisung das Humboldt-Klinikum unter Quarantäne gestellt. Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau bestätigte die Mitteilung am Sonnabend. „Wir nehmen keine Patienten mehr auf, sodass die Virusvariante eingedämmt wird, wo sie ist.“ Der Aufnahmestopp gelte seit Freitagabend 24 Uhr.

#Vivantes Humboldt-Klinikum stoppt Patientenaufnahme: Um eine Ausbreitung der Corona-Virusvariante B.1.1.7 zu verhindern, konzentriert sich die Klinik auf die derzeit dort stationär behandelten Patient*innen. Neue Patient*innen und Notfälle werden in andere Krankenhäuser gebracht — Vivantes (@Vivantes) January 22, 2021

Notfälle werden in andere Krankenhäuser gebracht. Für die stationäre wie ambulante Behandlungen werden keine Patienten mehr aufgenommen, hieß es. Dies betrifft auch Gebärende und Besucher mit Ausnahme von Angehörigen Sterbender.

Insgesamt seien in der Klinik bislang 14 Fälle der aus Großbritannien stammenden Virusvariante festgestellt worden, erklärte Moriceau. Der Ausbruch habe demnach auf der Station für Innere Medizin und Kardiologie stattgefunden. Der erste Fall sei bereits am 14. Januar bei stichprobenhaften Typisierungen nachgewiesen worden. Kurz darauf waren es bereits drei Personen. Nach einer flächendeckenden Typisierung der Fälle stieg die Zahl auf mittlerweile 14 Infizierte mit der Mutation. „Es sind nicht mehr Covid-Patienten geworden, wir haben nur nun die Variante festgestellt“, betonte die Vivantes Sprecherin.​