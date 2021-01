Reinickendorf Ost - "Es ist ein schwieriger Ortsteil"

So friedlich ist es am Schäfersee nicht immer. Das Ordnungsamt ist deshalb oft dort im Einsatz.

Berlin. Müll am Schäfersee, Parkchaos an der Residenzstraße oder betrunkene Obdachlose am Franz-Neumann-Platz, die Anwohner anpöbeln - das sind die Themen, die die Menschen in Reinickendorf-Ost am meisten beschäftigen. Das zeigt ein Online-Bürgerdialog, bei dem Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD) mit Anwohnern ins Gespräch gekommen ist.