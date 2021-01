Ehemaliges Hotel in Tegel bald Flüchtlingsunterkunft?

Ein ehemaliges Hotel am TXL wird als Flüchtlingsunterkunft vorgeschlagen. Sie soll eine Alternative zum Neubau am Paracelsus-Bad sein.

Berlin. Ein neuer Reinickendorfer Standort für die Nutzung zur Unterbringung für Geflüchtete kann ins Gespräch gebracht werden. Das sieht zumindest die Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner (CDU) so. Demnach wäre das ehemalige "Hotel Mercure" am Flughafen Tegel (TXL) dafür geeignet. Das soll eine Alternative zur geplanten modularen Unterkunft (MUF) am Paracelsus-Bad sein.

Was bereits feststeht: Der ehemaliger Hotelbetreiber, die Accor Gruppe, hat das Hotel Mercure am Kurt-Schumacher-Damm 202 am 30. Dezember 2020 an die Berliner Flughafengesellschaft übergeben. Die Berliner Flughafengesellschaft wird das Grundstück nebst Hotel im Laufe dieses Jahres im Zusammenhang mit der endgültigen Schließung des Flughafens Tegel an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zurückgeben. Das bestätigte ein Sprecher der BImA. Die BImA prüfe anschließend eine Veräußerung des Grundstücks nebst Aufbauten.

Geflüchtete könnten am TXL schneller untergebracht werden als am Paracelsus-Bad

Nach Angaben der CDU-Abgeordneten, die sich das Objekt bereits angesehen hat, sei das Gebäude vor allem wegen der bisherigen Hotelnutzung sehr gut geeignet. Auch der BImA-Sprecher bestätigte, dass das ehemalige Unterkunftsgebäude auch als solches in Zukunft grundsätzlich nutzbar sei. Die vorhandenen ehemaligen Gastronomie- und Konferenzflächen sowie die umliegenden Freiflächen am Gebäude seien laut Demirbüken-Wegner ebenfalls gut für eine Flüchtlingsunterkunft geeignet. Der Standort besitzt zudem eine ÖPNV-Anbindung via Bus. Auch über die Nutzung in fernerer Zukunft hat sich Demirbüken-Wegner Gedanken gemacht: „Machen wir uns mal nichts vor: die Entwicklung des ehemaligen TXL zur ‚Urban-Tech-Republic wird Jahre in Anspruch nehmen. Auch die Ansiedlung der Beuth-Hochschule am TXL hat einen Zeithorizont von mindestens fünf Jahren. Die Errichtung des ‚Kurt-Schumacher-Quartiers‘ ist auf 10-15 Jahre geplant", sagt sie. Demnach sei die Unterkunft im Anschluss auch als Studentenwohnheim denkbar.

Modulare Unterkunft am Paracelsus-Bad wird von Anwohnern abgelehnt

„Der vom Senat geplante und der Bürgerschaft stark ablehnend diskutierte Bau einer MUF am Paracelsus-Bad kann dann endgültig ad acta gelegt werden. Wenn die Entscheider im Senat schnell und konstruktiv reagieren, könnten bereits Ende 2021 Geflüchtete in das ehemalige Hotelgebäude einziehen. Dies wäre rund 12 bis 15 Monate schneller als eine wo auch immer zu errichtende MUF dies möglich machen würde", ist sich Demirbüken-Wegner sicher. Zudem vermeide man schwere Eingriffe in die Natur wie dies am Paracelsus-Bad unumgänglich wäre.

Derzeit wird die Fläche neben dem Paracelsus-Bad an der Roedernallee in Reinickendorf-Ost vermessen. Das Bestreben, dort eine modulare Flüchtlingsunterkunft zu errichten, ist damit konkret. Das liegt auch daran, dass es laut Senat im Bezirk Reinickendorf keine Alternativstandorte gebe, die für das Bauvorhaben geeignet seien. Mit dem ehemaligen Hotel am TXL könnte bald zumindest wieder eine Alternative im Gespräch sein.