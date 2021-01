Fahrstuhl-Drama im Märkischen Viertel findet Happy End

Knapp neun Monate war der Aufzug in einem dieser Häuser am Senftenberger Ring defekt.

Berlin. Hunderte Bewohner können aufatmen: Der Aufzug im Haus mit der Nummer 84 am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel funktioniert wieder - nach neun Monaten. Wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

71 Wohnungen gibt es in dem Hochhaus, dementsprechend viele Menschen leben in dem 18-stöckigen Gebäude. Die meisten von ihnen sind im Rentenalter, können nicht bis in die obersten Stockwerke die Treppen hinauf laufen. Ein ausfallender Aufzug ist daher ein großes Problem. Aber auch für Andrea und Gunther Lindenberger, deren schwerbehinderte Tochter auf den Rollstuhl angewiesen ist. Doch ausgerechnet der große von insgesamt zwei Aufzügen war defekt. Um in den kleineren Aufzug zu passen, mussten Teile des Rollstuhls abgebaut und im Anschluss unten wieder montiert werden. In ihrer Verzweiflung hatten sich die Mieter an Michael Schulz (Die Grauen) gewandt, der daraufhin nach eigenen Angaben Druck beim zuständigen Berliner Wohnungsbauunternehmen Degewo gemacht hat.

Aufzug am Senftenberger Ring hält noch nicht in der ersten Etage

Jetzt die gute Nachricht: Der große Aufzug ist seit gut drei Wochen wieder in Betrieb. "Wir sind sehr glücklich. Besonders meine Tochter strahlt, dass wir wieder regelmäßig nach draußen können. Das war vorher sehr aufwendig", sagt Andrea Lindenberger. Auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen gebe. "Der Aufzug hält nicht in der ersten Etage, dort sind bei uns die Kellerräume. Fahrräder raus und rein zu bringen ist für viele nicht so einfach", weiß die Bewohnern einer Wohnung im 18. Stock. Das sei aber im Vergleich gut zu verschmerzen. Außerdem versicherte ihr das Wohnungsunternehmen, auch diesen Schaden schnell zu beheben.

Vor mittlerweile zehn Monaten musste eine Person aus dem Aufzug befreit werden. Dies sei allerdings unsachgemäß geschehen, so dass bei der Aktion der Aufzug so beschädigt worden sei, dass Teile ausgetauscht werden mussten, sagt Paul Lichtenthäler, Sprecher der Degewo. Das Problem: "Es handelte sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil, welches so leider nicht mehr vom Hersteller produziert wird", sagt Lichtenthäler. Es musste nachproduziert werden.

Unabhängiges Unternehmen prüft Gesamtzustand aller Aufzugsanlagen

Damit genau das nicht mehr passiert, wurde ein unabhängiges Unternehmen beauftragt, um den Gesamtzustand aller Aufzugsanlagen im gesamten Gebäudekomplex zu prüfen. Sowohl Antrieb als auch Steuerung der Aufzugsanlage wurden in den vergangenen Jahren bereits umfänglich saniert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht, heißt es. "Wichtig ist uns, festzuhalten, dass die Ursache des Ausfalls nicht technisch bedingt war, sondern auf die Beschädigung des Aufzugs durch massive und unsachgemäße Gewalteinwirkung zurückzuführen ist. Die dabei entstandenen Schäden sind im Rahmen des regulären Betriebes höchst unwahrscheinlich", sagt Lichtenthäler. Die Anwohner sollten also von so einer langen Zeit ohne Aufzug vorerst verschont bleiben.