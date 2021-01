Bürgerämter in Reinickendorf werden schick gemacht

Berlin. In den Reinickendorfer Bürgerämtern verändert sich derzeit einiges. So erhalten Mitarbeiter unter anderem neues Mobiliar. Die Wartebereiche werden aufgehübscht.

Gerade durch die Corona-Pandemie hat sich einiges an Arbeit angestaut, die Mitarbeiter des Bezirksamtes arbeiten diesen Stapel sukzessive ab. Bezirksstadtrat Sebastian Maack (AfD), der unter anderem für die Bürgerdienste zuständig ist, möchte so seinen Mitarbeitern seine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. "Die Bürgerämter sind moderne, gut strukturierte Dienstleistungszentren, die auch unter schwierigen Bedingungen eine erhebliche Leistung für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. Mir ist wichtig, dass sich dies auch optisch in der Ausstattung widerspiegelt", sagt er. Deshalb habe er sich auch für eine gehobene Qualität entschieden.

Die Bearbeitungsplätze für den Publikumsverkehr erhalten neue, moderne und ergonomische Möbel. Nach Prüfung mehrerer Farb- und Designkonzepte wurde eine zeitlose Kombination aus Weiß mit Anthrazit ausgewählt. Die Tische lassen sich darüber hinaus elektronisch hochfahren und als Stehpult verwenden, so dass noch individueller auf die Kundinnen und Kunden eingegangen werden kann.

Ausweisautomaten ersparen Mitarbeiter bei Ausweiserstellung viel Zeit

Im November 2020 wurden bereits in den drei Bürgeramtsfilialen an der Teichstraße in Reinickendorf-Ost, an der Berliner Straße in Tegel sowie im Rathaus am Eichborndamm Ausweisautomaten aufgestellt, die es Bürgerinnen und Bürgern erlauben, Fotos, Fingerabdrücke und Unterschrift am Automaten zu erfassen, auf Wunsch beliebig oft zu wiederholen und dann digital an den Bearbeitungsplatz zu übertragen. Die Daten werden im Anschluss nur von einem Mitarbeiter überprüft, dann kann bezahlt werden. Pro Ausweis könnten bis zu zehn Minuten eingespart werden, schätzt der Leiter der Reinickendorfer Bürgerämter, Roman Skwirawski. An allen vier Reinickendorfer Bürgerämtern würden zwischen 900 bis 1100 Ausweise pro Monat erstellt werden. Durch die Automaten sei man viel effizienter und könnte einiges aufholen.

Neben der Verschönerung und Modernisierung der Ausstattung, werden auch die Wartebereiche kontinuierlich aufgewertet. In der Bürgeramtsfiliale Rathaus Reinickendorf wird derzeit der Wartebereich verlegt und neugestaltet. Bereits vorher wurden in den Filialen Reinickendorf-Ost und Heiligensee neue Sitzmöbel aufgestellt. Weitere Maßnahmen sind für 2021 bereits geplant.