Berlin Reinickendorf: Keine Verkehrsberuhigung für das Waldseeviertel

An der Grenze zu Brandenburg sollten die Modalfilter stehen, damit der Berufsverkehr nicht durch das Waldseeviertel fährt. Die kommen jetzt nicht.

Berlin. Anwohner der Schildower Straße in Hermsdorf beschweren sich seit langer Zeit über den Berufsverkehr, der durch das so genannte Waldseeviertel fährt. Hunderte Autos nutzen diese Strecke zwischen Berlin und Brandenburg, um den Stau auf der B96 zu umgehen. Um den Verkehr zu beruhigen, sollen zwei Verbindungsstraßen zwischen dem Ortsteil und der Stadt Glienicke (Landkreis Oberhavel) gesperrt werden.

Ein entsprechendes Ersuchen an das Bezirksamt Reinickendorf wurde im vergangenen Jahr von einer breiten Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossen. Das Bezirksamt gab ein Verkehrsgutachten in Auftrag, das liegt nun vor.

Verkehrsplaner Daniel Richter der vom Bezirk beauftragten Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH Stadtraum hat das Gutachten im Verkehrsausschuss vorgestellt. Ausgangslage war die Prüfung der derzeitigen Verkehrssituation sowie die Auswirkung nach einer Einführung einer Einbahnstraßenregelung oder Modalfiltern, also der kompletten Sperrung der Schildower Straße und der Elsestraße am Ortsausgang. Prüfungszeitraum war August/September 2020.

Schildower Straße: Laut Rechtsamt sind Modalfilter unzulässig

Fakt ist, dass es für Autofahrer attraktiv ist, durch das Waldseeviertel zu fahren, da sie bis zu mehrere Minuten sparen können - das belegt der Gutachter. Also müsse dieser Weg unattraktiv gemacht werden. Doch das könne selbst die Einführung einiger Einbahnstraßen nicht. "Es wäre trotzdem noch schneller durch das Wohngebiet zu fahren", sagt Richter. Pendler würden dann andere Routen wählen und somit das Problem nur verlagern.

Bei den Straßensperrungen fällt das Fazit nicht positiver aus. Der Verkehr würde umgeleitet, die Belastung entstünde an anderer Stelle wie beispielsweise im Wohnviertel rund um die Olafstraße auf der anderen Seite der B96. Modalfilter würden die jetzige Verkehrssituation deutlich verschlechtern und eine absolute Überlastung der B96 bedeuten.

Ein weiterer herber Rückschlag für die Anwohner dürfte ein Zusatz der Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) sein. Ihr liege eine gutachterliche Stellungnahme des Rechtsamtes bezüglich des Vorhabens in der Schildower Straße vor. Darin ist unter anderem festgehalten, dass eine Überlastung des übergeordneten Straßennetzes drohe und die Modalfilter kein Grund öffentlichen Wohls seien. Somit sei dieses Vorhaben unzulässig. Daher würde nach Angaben der Bezirksstadträtin auch ein Probelauf, wie in der BVV beschlossen, keinen Sinn ergeben.

Weitere Maßnahmen sollen in Bürgerbeteiligung besprochen werden

Die Situation in der Schildower Straße wolle man jetzt aber nicht zu den Akten legen, im Gegenteil. "Wir müssen weiter nach Perspektiven suchen", sagt Schultze-Berndt. In den vergangenen Jahren hat der Bezirk einige Maßnahmen angeordnet wie eine Tempo-30-Zone, Piktogramme und Fahrbahnverengungen.

Der Verkehrsausschuss wird sich jetzt intensiv mit dem Gutachten beschäftigen und das weitere Vorgehen planen. Es soll gegen Ende Februar eine Bürgerbeteiligung stattfinden, in der man gemeinsam nach Lösungen suchen will. Wie diese Beteiligung aufgrund der Corona-Pandemie aussehen soll, steht noch nicht fest.