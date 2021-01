Spendenaktion hilft Maltesern

Berlin. "Helfern helfen" - das ist das Motto einer gemeinsamen Spendenaktion des Vereins "I love Tegel" und dem Rewe-Supermarkt an der Ernststraße. Jetzt konnten mehr als 400 Euro an die Malteser Berlin-Nord übergeben werden.

Und helfen kann jeder: Kunden werfen nach der Abgabe der Pfandflaschen den Bon in die vor Ort aufgestellte Spendenbox. Jeweils halbjährlich wird für einen anderen Zweck gesammelt. 2019 gingen 183,55 Euro an die DLRG Reinickendorf und 241,38 Euro an die Johanniter Nord-West. Den Erlös aus dem ersten Halbjahr 2020 in Höhe von 363,80 Euro erhielt das Technische Hilfswerk Reinickendorf (THW). Nun übergab der Initiator von "I love Tegel", Felix Schönebeck, den Erlös des zweiten Halbjahrs 2020 nebst meterlangem Pfandbon an Philipp Hannasky von den Maltesern Berlin-Nord. Insgesamt 408,61 Euro kamen für die Malteser zusammen - das ist ein neuer Rekord.

Nächste Spendenaktion kommt Kinderweihnachtsfeier zugute

"Wir wollen die fleißigen Ehrenamtlichen der Reinickendorfer Hilfsorganisationen, die im Notfall für uns da sind, mit einer kleinen Spendenaktion unterstützen. Wie wichtig sie sind, haben die vergangenen Monate der Corona-Pandemie verdeutlicht und auch jetzt sind sie maßgeblich in den Berliner Impfzentren beteiligt. Die ehrenamtlich Aktiven in den Hilfsorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag für die Menschen in Reinickendorf. Jeder Euro ist hier gut und richtig angelegt", freut sich Felix Schönebeck.

Nun wird bis zum 30. Juni 2021 für das nächste Projekt gesammelt: diesmal für die Kinderweihnachtsfeier 2021 von "I love Tegel".