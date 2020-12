Das Gebäude an der B96 war einst ein beliebter Ausflugsort. Dort befanden sich ein Hotel, eine Pizzeria, eine Bar und eine Diskothek.

Kultlokal in Flammen Ehemaliger „Entenkeller“ brennt

Der ehemalige „Entenkeller“ in Frohnau ist am Sonntagabend in Brand geraten. Der Dachstuhl brenne, dies sei weithin sichtbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. 80 Einsatzkräfte seien vor Ort beziehungsweise noch unterwegs. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Update: Es brennt das Dach eines leerstehenden Hotels. Die Diskothek „Entenkeller“ befand sich früher ebenfalls in diesem Gebäude. Es wurde niemand verletzt. Mit mehreren Drehleitern wird das Feuer nun gelöscht. Der Einsatz wird mehrere Stunden andauern. pic.twitter.com/IpnoV8V9ek — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 20, 2020

In dem Gebäude an der B96 - einst ein beliebter Ausflugsort - befanden sich im Laufe der Jahre ein Hotel, eine Pizzeria, eine Bar, eine Diskothek und eine Kneipe. Seit 2012 wird es nicht mehr genutzt und steht leer. Verletzt wurde niemand.