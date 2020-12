Senatsjustizverwaltung teilt mit, dass die ersten Sicherungsverwahrten Anfang 2021 in den offenen Vollzug außerhalb der JVA Tegel gehen.

JVA Tegel Sicherungsverwahrte in Tegel kommen bald in offenen Vollzug

Reinickendorf. Vor gut einem Jahr war bekannt geworden, dass Berlin als erstes Bundesland einen offenen Vollzug für schwere Straftäter an der Seidelstraße in Tegel einrichtet. Vehement haben sich Anwohner gegen dieses Vorhaben gewehrt, eine Petition gegen diese Maßnahme hat nichts gebracht, wie es jetzt aussieht. Denn schon bald werden die ersten Männer in das Haus außerhalb der Gefängnismauern einziehen, wie nun bekannt wurde.