Reinickendorf: Fahrstuhl in 18-stöckigem Hochhaus kaputt - seit neun Monaten

Einer von zwei Aufzügen am Senftenberger Ring 84 ist seit Monaten defekt. In dem 18-stöckigen Gebäude leben Hunderte Menschen. Die Anwohner wollen sich die Situation nicht mehr gefallen lassen.

In einem 18-Geschosser im Märkischen Viertel ist einer von zwei Liften kaputt – ein großes Problem vor allem für Rollstuhlfahrer.

Märkisches Viertel Fahrstuhl in 18-stöckigem Haus seit neun Monaten defekt

Berlin. Wenn Gunther Lindenberger mit seiner Tochter die Wohnung verlassen und nach draußen möchte, ist das mit großem Aufwand verbunden. Sie ist schwerbehindert, sitzt im Rollstuhl und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Da sie am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel ganz oben in einem 18-stöckigen Hochhaus wohnen, geht es nicht ohne einen Aufzug. Doch ausgerechnet der große von insgesamt zwei Aufzügen ist defekt – seit neun Monaten. Um in den kleineren Aufzug zu passen, müssen Teile des Rollstuhls abgebaut und im Anschluss unten wieder montiert werden. Die Reparatur des Aufzuges scheint allerdings komplizierter, als zunächst gedacht.