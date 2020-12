Das Ordnungsamt greift in Reinickendorf-Ost durch. Illegale Händler werden bestraft, Obdachlose vom Franz-Neumann-Platz verwiesen.

Ordnungsamt Trödelmarkt an der Markstraße schließt 2021

Berlin. Der Flohmarkt auf dem Gelände der ehemaligen Total-Tankstelle in Reinickendorf-Ost wird im Laufe des Jahres 2021 schließen. Das teilte das Bezirksamt Reinickendorf mit. Das Ordnungsamt will generell härter gegen illegale Straßenhändler und Müllentsorgung rund um die Trödelmärkte in diesem Gebiet vorgehen.