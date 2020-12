Gemeinschaftsunterkunft auf KaBoN-Gelände wird geräumt

Reinickendorf. Weil mehr Menschen Asyl suchen, müssen die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft auf dem ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklink-Gelände umziehen – und zwar in andere Bezirke. Die Initiative „Willkommen in Reinickendorf“ kritisiert das Vorhaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) stark.

Viele Menschen sehen die Gemeinschaftsunterkunft als einen Ort, an dem sie nach ihrer Flucht ankommen konnten, haben sich mit der Zeit Netzwerke aufgebaut. Das ist nun vorbei. Denn alle müssen umziehen, teilweise sogar in andere Bezirke. Das LAF gibt als Grund für diesen Schritt an, dass die Zugangszahlen von neuen asylsuchenden Menschen stark gestiegen sei. Die sind im Ankunftszentrum (AKUZ) ebenfalls auf dem ehemaligen Gelände der Karl-Boenhoeffer-Nervenklinik untergebracht. Zum Registrierungsprozess gehöre auch eine medizinische Untersuchung der Asylsuchenden durch die Charité, heißt es. Aufgrund der Pandemiesituation werden daher alle Personen auch auf Covid-19 getestet. Und die müssen, wie alle auf das Coronavirus getesteten Personen, bis zum vorliegenden Ergebnis separat untergebracht werden. „Dies benötigt mehr Platzkapazitäten im Ankunftszentrum als sonst, ermöglicht aber einen geordneten Registrierungsprozess trotz der Pandemiesituation“, heißt es seitens des LAF.

Das Problem sei, dass durch die derzeit hohen Fallzahlen sowie die hohe Auslastung der Labore die Menschen oftmals länger in Quarantäne bleiben müssten, wodurch mehr Plätze für die gesonderte Unterbringung benötigt würden. Um eine gesicherte Unterbringung und Versorgung von neuankommenden Asylsuchenden zu garantieren, werden die Plätze der Gemeinschaftsunterkunft für das Ankunftszentrum genutzt. Das LAF sagt, dass ohne diese Maßnahme das AKUZ aufgrund der coronabedingt geringeren Raumkapazitäten und des deutlich erhöhten Zugangs von Neuankommenden diese nicht genügend registrieren und versorgen könnten.

220 Menschen müssen jetziges Zuhause vor Weihnachten aufgeben

Die Initiative „Willkommen in Reinickendorf“ kritisiert dieses Vorgehen. „Dies bedeutet, dass 220 Menschen – darunter mehr als 80 Kinder – vier Wochen vor Weihnachten ihr Zuhause genommen wird. Ein Zuhause, das sie sich in den letzten Monaten als neue Heimat erobert haben“, kritisieren Hinrich Westerkamp und Beate Hornschuh-Böhm aus dem Vorstand der Initiative. Sie sagen, dass sich einige Bewohner behandelt fühlen wie Dinge, die man hin- und herschieben könne.

Die Mitglieder des Netzwerkes unterstützen die Bestrebungen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Corona-Pandemie und verstehen die Quarantäne und Isolierungsmaßnahmen von Verdachtsfällen und Infizierten. „Wir verstehen die schwierige Situation für das LAF, ausreichend Quarantäne-Raum für die im AKUZ eintreffenden Geflüchteten zu finden. Wir verstehen auch, dass eine Unterbringung in unmittelbarer Nähe des AKUZ am praktischsten ist“, sagen Westerkamp und Hornschuh-Böhm. Sie würden aber nicht verstehen, dass hierfür das Tempohome komplett geräumt und eine funktionierende, stabile Struktur dafür zerstört werde.

Das LAF versichert, dass die Umnutzung der Gemeinschaftsunterkunft als Übergangslösung angedacht ist. Wann die jetzigen Bewohner wieder zurückkehren können, ist aber noch unklar.

