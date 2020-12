Reinickendorf. Viele Menschen halten an, schauen, machen Fotos: Passend zum Weilt-Aids-Tag am 1. Dezember hat der Verein Regenbogen Reinickendorf 120 rote Kerzen vor dem Rathaus Reinickendorf aufgestellt. Und möchte damit zum Nachdenken anregen.

„Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass Aids nicht in Vergessenheit gerät. Derzeit steht das Coronavirus klar im Vordergrund.“, sagt Andreas Otto, Initiator des Vereins Regenbogen Reinickendorf. Es gebe immer noch viele Menschen in Berlin, die sich anstecken würden. Aufklärung sei daher wichtig. In der Kiezstube am Emstaler Platz, Bottroper Weg 14, in Tegel-Süd gibt es die Möglichkeit sich anonym testen zu lassen. „Wir sind da, helfen und fangen auf.“, sagt Otto in Bezug auf ein positives Ergebnis. Wichtig sei es nach Angaben des Vereinsvorsitzenden, sich im Fall häufig wechselnder Geschlechtspartner einmal im Jahr testen zu lassen. Unter dem Motto „lass dich testen – gewinne klarheit!“ klären die Mitglieder des Vereins in Sachen Aids auf.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite regenbogen-reinickendorf.de . Bei Fragen kann man sich direkt an den Verein wenden unter 0176-48132349 (10-19) oder info@regenbogen-reinickendorf.de