Reinickendorf. Die Jean-Jaures-Straße in Wittenau wird ab Montag, 30. November, ab 8.30 Uhr, zwischen der Hermsdorfer Straße und der Nimrodstraße in beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mit. Grund für die Sperrung sind Leitungsarbeiten. Bis Ende Januar sollen die Arbeiten andauern. Für den Fuß- und Radverkehr ist die Straße frei.

Im Zuge dessen müssen auch 48 Straßenbäume gefällt werden . Dafür soll es Ersatzpflanzungen geben.