Jugendliche sind zu laut: Bezirk sperrt Bolzplatz

Reinickendorf. Laute Musik, Gegröle und das bis tief in die Nacht – das mussten Hermsdorfer einige Zeit ertragen. Beschwerden an das Bezirksamt ließen nicht lange auf sich warten. Und das hat reagiert: Der Bolzplatz neben dem Dr. Ilse-Kassel-Spielplatz wurde kurzerhand in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen gesperrt.

Der seit Jahrzehnten bestehende Spielplatz ist 2018 grunderneut worden. Die Spielangebote für die Kleinkinder wurden mit modernen Kletter-, Schaukel- und Spielkombinationen erweitert. Ebenso wurde der vorhandene Bolzplatz mit einem neuen Belag versehen. Schön und gut, doch einigen Anwohnern wurde es zu laut, der Bolzplatz wurde abgesperrt.

Für Familien ein harter Schlag. Denn gerade in dieser Zeit des Teil-Lockdowns bieten Spiel- und Bolzplätze eine gute Bewegungsmöglichkeit. Einige Eltern verstehen die Anwohner, andere nicht. „Ich habe drei Kinder und die müssen sich doch ausgiebig bewegen können. Gerade an Sonntagen, wenn alles andere geschlossen hat“, sagt ein Vater.

Reinickendorfer Politiker fordern Öffnung des Bolzplatzes

Auch in der Politik regt sich Unmut. „Ich kann diese Entscheidung beim besten Willen nicht nachvollziehen. Viele Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Pandemie bedingten Einschränkungen und Frau Schultze-Berndt fällt keine andere Option ein, als die Nutzungszeiten für diesen Bolzplatz zu kürzen“, kritisiert der jugendpolitische Sprecher Alexander Ewers.

David Jahn, stellv. Fraktionsvorsitzender und jugendpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagt: „Für die Schließung des Bolzplatzes gibt es keine rechtliche Notwendigkeit. Im Bundesimmissionsschutzgesetz ist Kinderlärm explizit von den gesetzlichen Ruhezeiten ausgenommen. Ihn wegen ein paar Beschwerden von Anwohnern zu schließen, kann für die Kinder keine Lösung sein.“ Deshalb hat die FDP-Fraktion einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung eingebracht, in der gefordert wird, den Bolzplatz an Sonntagen zu öffnen.

Doch scheinen es weniger die spielenden Kinder zu sein, weswegen zahlreiche Beschwerden beim Bezirksamt eingegangen sind. „Durch zweckwidrige Nutzung in den Abend- und Nachtstunden sowie an Sonn- und Feiertagen kam es in der Folgezeit zu Lärm insbesondere durch laute Musik“, heißt es aus dem Büro der Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU). Zur Entschärfung der Situation wurde daher eine Schließung an Sonn- und Feiertagen vereinbart.

Bezirksamt bittet Anwohner und Familien um ein friedliches Miteinander

Der Dr. Ilse-Kassel Spielplatz in Hermsdorf bleibt weiterhin geöffnet.

Foto: Susanne Kollmann

Nach Angaben des Bezirksamtes sei das Straßen- und Grünflächenamt im regelmäßigen Austausch mit den Beschwerdeführern. Man suche einen Ausgleich zwischen dem Ruhebedürfnis der Anwohner und der Möglichkeit für Kinder und Jugendliche zu Bewegung, Spiel und Sport. „Anregungen zu baulichen Verbesserungen, wie der Einbau von verschließbaren Zugangstoren, Gummipuffern im Ballfangzaun zur Geräuschminderung sowie die Einrichtung eines Schließdienstes wurden aufgegriffen“, sagt eine Sprecherin der Bezirksstadträtin. Das Ziel des Bezirksamtes sei es aber immer gewesen, den Bolz- und Spielplatz den Kindern und Jugendlichen wieder an allen Tagen zur Verfügung zu stellen.

Und das scheint sich nun bald zu bewahrheiten: Der Bolzplatz soll an Sonntagen wieder geöffnet sein. In der Zeit von 20 bis 8 Uhr bleibt er aber weiterhin geschlossen. „Vor dem Hintergrund der großen Nachfrage nach Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder, insbesondere in Zeiten der Pandemie mit ihren Einschränkungen für Sportangebote, wird diese Nachricht Familien mit Kindern sicher erfreuen“.

Damit es nicht wieder zu diesen drastischen Maßnahmen kommt, bittet das Bezirksamt im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders um Verständnis für die Anliegen der Kinder ebenso wie die der Anwohnerschaft und hofft auf einen rücksichtsvollen Umgang aller miteinander.