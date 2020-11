Reinickendorf. Da staunten die Anwohner der Jean-Jaurés-Straße in Wittenau nicht schlecht: Einige der großen Straßenbäume sind gefällt worden. Stattdessen stehen am Straßenrand nur noch Baumstümpfe. Und es werden noch mehr Bäume folgen.

Die Anwohner vermuteten die Fällungen zugunsten von Park-&-Ride-Parkplätzen am S-Bahnhof Waidmannslust. Doch Grund für den Kahlschlag sind Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe. Wie es heißt, muss die Trinkwasserhauptleitung aus dem Jahr 1928 ausgewechselt werden. In diesem Zuge soll auch die Kanalisation Instand gesetzt werden. Die Wasserleitung mit einem Innendurchmesser von einem Meter werde nach Angaben der Wasserbetriebe in offener Bauweise erneuert. Da sie mittig in der nur sechs Meter schmalen Fahrbahn liege, müsse parallel zum Baugraben eine Baustraße für den Baustellenverkehr, für die Anlieger sowie für Entsorgungsunternehmen und Rettungsdienste errichtet werden.

Und weil entlang der Jean-Jaurés-Straße viele Bäume stehen, müssen insgesamt 48 Bäume gefällt werden. Die gute Nachricht: Nach Abschluss der Arbeiten im Dezember 2021 wird Ersatz gepflanzt.