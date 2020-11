Zweites Ehrenamtsbüro in Tegel eröffnet

In Tegel an der Grußdorfstraße hat ein zweiter Standort des Ehrenamtsbüros Reinickendorf eröffnet. Ralf-René Gottschalk, Projektleiter des Ehrenamtsbüros Reinickendorf, Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) und Norbert Prochnow, Vorstandsvorsitzender Stiftung Unionhilfswerk vor dem neuen Büro (v.li.)

Reinickendorf. Das Ehrenamtsbüro in Reinickendorf soll weiterentwickelt, professionalisiert und qualifiziert werden – so das Ziel des Bezirks. Der erste Schritt wurde nun mit dem zweiten Standort an der Grußdorfstraße 16 in Tegel gemacht.