Reinickendorfer Seniorenfreizeitstätten müssen schließen

Berlin. Kaum konnten Senioren in Reinickendorf wieder Angebote in Freizeitstätten wahrnehmen, müssen sie wieder auf diese verzichten. In einer Mitteilung des Bezirksamtes heißt es, dass Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) diese Schließung sehr bedauert, aber keinen anderen Weg sieht. „Dies geschieht zum Schutz für unsere Seniorinnen und Senioren, die vielen Ehrenamtlichen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Schultze-Berndt.

Alleine fühlen müssen sich die Senioren aber nicht. Wer Hilfe braucht, wird sie auch bekommen. Telefonisch steht der Fachbereich Senioren von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr telefonisch unter den Rufnummern 90294-6391 oder -4053 oder per E-Mail unter sabine.kuhnt@reinickendorf.berlin.de zur Verfügung. Weitere Unterstützung gibt es in folgenden Seniorenfreizeiteinrichtungen: Freizeitstätte Adelheidallee, Tel.: 433 40 03 täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Freizeitstätte Hermsdorf, Tel.: 404 40 28 täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Freizeitstätte Schäfersee, Tel.: 455 99 88 täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr

Wer Hilfe beim Lebensmitteleinkauf braucht oder sich alleine fühlt, meldet sich bei folgenden Stellen: Nebeneinander.de (Nachbarschaftshilfe, z.B. Einkaufen etc.), Tel.: (0800) 86 65 544 Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) (Nachbarschaftshilfe, z.B. Einkaufen, Apothekenbesorgungen etc.),

Tel.: 629 33 759 Corona Seelsorgetelefon (Informationen zu Corona, Vermittlung von Hilfen), Tel.: 403 665 885 Corona Hilfe Hotline (Einkauf, Gang zur Apotheke/Arzt, Übersetzungsdienst, Kurierdienste etc.) Tel.: 23 59 23 760, Mo-Do (11-13 Uhr), Mo und Di (15-17 Uhr) Malteser (Einsam? Sprechen Sie mit uns!), Tel.: 348 003 269 Silbernetz (Reden Sie mit uns, wenn Sie einsam sind), Tel.: (0800) 470 80 90