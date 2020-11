Air France-Pilot hebt als Letzter vom Flughafen Tegel ab

Berlin. Mit Flug AF1235 der Air France, der am Sonntag um 15 Uhr nach Paris Charles de Gaulle startet, ist der Flughafen Tegel Geschichte. Im Cockpit wird Christophe Ruch sitzen, der diesen besonderen Flug vom Flughafen Tegel durchführen wird. Was bewegt den französischen Piloten - und wie dieser besondere Flug zelebriert?

Berliner Morgenpost: Was bedeutet der Flughafen Tegel für Sie, was macht ihn besonders?

Christophe Ruch: Er wurde von der französischen Armee in nur 90 Tagen gebaut und Air France war die erste Fluggesellschaft, die dort gelandet ist. Tegel ist ein Flughafen voller Geschichte, von den späten vierziger Jahren bis heute. Hier zu landen ist immer ein besonderes Gefühl.

Wann sind Sie zum ersten Mal hier gelandet?

Das erste Mal kam ich vor 20 Jahren nach Tegel, als Erster Offizier an Bord eines Airbus A320.

Ist Berlin für Sie eine besondere Stadt?

Ich liebe die Stadt Berlin und die Menschen. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, gehe ich auf den Straßen spazieren und genieße es immer, als wäre es das erste Mal! Aus der Sicht eines Piloten ist die Landschaft während des Anfluges mit den kleinen Städten, Wäldern und Seen wunderschön.

Was bedeutet es für Sie, diesen letzten Flug zu machen?

Es ist eine große Ehre für Air France und für uns als Crew. Ich bin wirklich glücklich und freue mich auf diesen Flug! Eine Kapitel wird beendet, aber mit dem BER ist ja gerade ein neues aufgeschlagen worden.

Wird es eine Sonderstrecke geben – zum Beispiel über Berlin?

Im Moment ist nichts Besonderes für die Strecke geplant.

Wird der Flug auf besondere Art zelebriert?

Die Mitarbeiter der Air France in Deutschland, vor allem in Berlin, aber auch in Paris haben seit einigen Monaten hart gearbeitet, damit wir die bestmögliche Veranstaltung für die Schließung von Tegel bekommen. Aus den Cockpitfenstern werden deutsche und französische Flaggen zu sehen sein. Es wird auch eine Wasserfontäne der Feuerwehr geben, wenn die Maschine zur Startbahn rollt. Die Funksprüche mit dem Kontrollturm am Boden und kurz nach dem Start werden voraussichtlich auf Deutsch erfolgen. Aber ganz gleich, welch besonderes Ereignis dieser Flug sein wird, die Sicherheit bleibt unser wichtigstes Thema.

Was erwarten Sie von BER?

BER wird für Air France neu sein, aber dort wird dasselbe Personal wie in Tegel die Passagiere willkommen heißen. Der Flughafen ist modern und hat die besten Standards. Ich bin sicher, dass sich das Reise-Erlebnis für unsere Kunden am BER verbessert.

Was fasziniert Sie persönlich am Fliegen - wie haben Sie sich für Ihre Karriere entschieden?

Mir gefällt es einfach, im Himmel zu sein. Ihr Schreibtisch ist immer derselbe, aber der Blick aus dem Cockpit-Fenster ist immer wieder anders. Mit zehn Jahren habe ich angefangen, ferngesteuerte Modelle zu fliegen. Mit 14 Jahren Segelflugzeuge. Ich wusste sofort, dass Airline-Pilot der Job war, den ich machen wollte.