Parkplatz am Paracelsus-Bad wird für MUF-Standort geprüft

Reinickendorf. Könnte bald eine modulare Unterkunft für Geflüchtete (MUF) auf dem Parkplatz des Paracelsus-Bades in Reinickendorf-Ost entstehen? Darauf lässt sich schließen, wenn man die Antwort der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf die Anfrage der Abgeordneten Emine Demirbüken-Wegner und Burkard Dregger (beide CDU) liest.

Aber erst einmal von vorne. Im Frühjahr 2018 hatte der Senat beschlossen, aufgrund des weiterhin hohen Unterbringungsbedarfs für Geflüchtete pro Bezirk zwei weitere modulare Unterkünfte für Geflüchtete zu errichten. „Im Bezirk Reinickendorf konnten bisher noch nicht zwei Standorte identifiziert werden, an denen eine MUF umgesetzt werden kann. Der Senat prüft deshalb gemeinsam mit dem Bezirk weiterhin alle in Frage kommenden Standorte“, sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung.

Am Standort des Paracelsus-Bades war zunächst eine Fläche westlich des Bades in Prüfung. Die Errichtung einer MUF mit 230 Plätzen konnte dort aufgrund denkmalrechtlicher Bedenken letztendlich nicht umgesetzt werden.

215 Plätze sind am geplanten MUF-Standort möglich

Zahlreiche Anwohner hatten gegen die Errichtung protestiert. Viele befürchteten einen Anstieg an Übergriffen und mehr Kriminalität. Umso glücklicher waren sie, als das Vorhaben fallen gelassen wurde.

Die Proteste könnten nun wieder zunehmen. Denn genau gegenüber dem Schwimmbad soll der Parkplatz nun als Ausweichfläche dienen. Durch die potenzielle Bauherrin der MUF, die Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH (BGG), wurden in Abstimmung mit dem bezirklichen Stadtplanungsamt erste Entwürfe erstellt.

„In der bevorzugten Variante ist die Schaffung von 215 Plätzen möglich. Durch die Denkmalbehörden wurden für diese Variante bereits positive Stellungnahmen in Aussicht gestellt“, heißt es in der Antwort der Senatsverwaltung.

Kleingärten und Teile des Kienhorstparks müssen nicht für MUF weichen

Die Senatsverwaltung für Finanzen ist bereits in Gesprächen mit der Grundstückseigentümerin Berliner Bäder-Betriebe zur Veräußerung des Grundstücksteils. Nach Einschätzung der BGG kann die Einreichung des Bauantrags im zweiten oder dritten Quartal 2021 erfolgen, sofern die weiteren Prüfungen positiv verlaufen. Dann wird es im Erdgeschoss der Unterkunft einen Gemeinschaftsraum sowie Räume für die Beratung der Bewohnenden geben. Ob darüber hinaus Räume für externe Anbieter von sozialen Dienstleistungen bereitgestellt werden können, kann die Senatsverwaltung noch nicht sagen.

Die Schulplatzsituation in den angrenzenden Ortsteilen Reinickendorf-Ost, Reinickendorf-West und Wittenau habe der Senat im Blick. So sei auch der Zuzug schulpflichtiger Kinder, die in der Unterkunft untergebracht werden, berücksichtigt worden.

Mit der „Bevölkerungsprognose für das Land Berlin“ lägen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen kleinräumige und altersjahrgangsbezogene demografische Datengrundlagen vor, die unter anderem Annahmen zur Bevölkerungsentwicklung durch Wohnungsneubau – zu dem auch modulare Unterkünfte für Geflüchtete gehören – treffen. Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache bekommen zusätzliche personelle und finanzielle Mittel, heißt es in der Antwort des Senats.

Bezirk und Senat werden Nachbarschaft gesondert über Pläne informieren

Eine gute Nachricht für die Kleingartenbesitzer: Flächen der angrenzenden Kleingärten werden nicht für die Unterkunft weichen müssen, auch nicht Teile des Kienhorstparks. Dafür werden sehr wahrscheinlich Bäume gefällt. Die notwendige Fällung einzelner Bäume wird in Abstimmung und mit der Genehmigung des zuständigen Grünflächenamtes erfolgen. Nach derzeitiger Planung würden die Bäume im Herbst 2021 gefällt. Die gefällten Bäume werden dann durch neue ersetzt.

Für die Nachbarschaft der zukünftigen modularen Flüchtlingsunterkunft wird es seitens des Bezirk in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) vor Bauantragsstellung eine Informationsveranstaltung geben.