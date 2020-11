Viele Weihnachtsmärkte in Reinickendorf fallen aus

Reinickendorf. Spekulatius, Lebkuchen, weihnachtliche Dekorationen – viele stimmen sich bereits auf Weihnachten ein. Die vorweihnachtliche Stimmung wird allerdings in diesem Jahr eher in den eigenen vier Wänden aufkommen müssen. Denn die Weihnachtsmärkte werden reihenweise abgesagt, so auch in Reinickendorf.

Ein Spaziergang entlang einiger Holzhäuschen mit Kunsthandwerk, zum Abschluss einen Glühwein und gebrannte Mandeln – darauf muss in diesem Winter verzichtet werden. Die großen Weihnachtsmärkte wie am Gendarmenmarkt oder am Schloss Charlottenburg wurden bereits abgesagt. Doch auch die kleinen, die in vielen Reinickendorfer Ortsteilen aufgebaut wurden, fallen aus.

Planungsunsicherheit zwingt Veranstalter zu Absagen

Der Labsaal Lübars hat bis zum Ende des Jahres alle Veranstaltungen abgesagt. Auch Sabrina Pützer, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Nordpol-Winterdorf auf dem Gelände der alten Destillerie in Reinickendorf-Ost in der Nähe des Bahnhofes Schönholz organisiert hat, hat keine positiven Nachrichten: „Leider mussten wir den Nordpol-Markt aufgrund der aktuellen Planungsunsicherheit absagen. Sehr schade“, sagt Pützer.

Ob der Weihnachtsmarkt vor dem Borsigcenter stattfindet, ist zurzeit unklar. Zumindest wollten Mitarbeiter des Einkaufscenters keine Auskunft geben. Zwar keine eindeutige Absage, eine Zusage allerdings auch nicht. Auf Geschichten in der Jurte, Glühwein auf Fellen und Kunsthandwerk müssen Besucher in diesem Jahr also eventuell verzichten.

Aussteller in Frohnau sind verzweifelt und wünschen sich den Weihnachtsmarkt

Einzig in Frohnau wird noch überlegt. „Wir wissen derzeit nicht, ob wir den Markt durchführen können“, sagt Cornelja Hasler vom Kultur- & Geschäftsstraßenmanagement Kunstland Berlin. Der Markt in Frohnau soll unter dem Motto „Geschenkideen aus Künstlerhand“ laufen, quasi ein Open-Air-Kaufhaus für besondere Geschenkideen aus kleinen Ateliers und Werkstätten. „30 Prozent weniger Verkaufsstände, an jedem Stand Desinfektionsmittel, die Security sorgt für die Einhaltung der Masken- und Abstandspflicht“, erklärt Hasler das Konzept. Einzäunen könne man die Fläche allerdings ebenso wenig wie Personendaten erfassen.

Die Organisatoren würden bewusst auf Gastronomie verzichten – kein Glühwein, keine Bratwurst, keine gebrannten Mandeln. „Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich gerade an den Glühwein- und Bratwurstständen immer lange Schlangen bilden, dies wollen wir so verhindern“, sagt Hasler. Bereits im September hätte sie einen Probelauf in der großzügig gestalteten Wiltinger Straße am Zeltinger Platz gestartet. „Das Hygienekonzept wurde seinerzeit sehr gelobt, aber wird dieses ausreichen?“, fragt die Organisatorin, „wir müssen die Entwicklung der Fallzahlen und die Verordnung zu SARS-CoV-2 abwarten.“ Ihr Kopf sage Nein, im Interesse der Kunsthandwerker sage sie wiederum deutlich Ja. „Viele Aussteller rufen an, sind verzweifelt und wissen nicht, wie sie ihr Handwerk weiter fortführen können.“