Parken: "Am Flughafensee muss was passieren"

Berlin. Der Flughafensee in Tegel steht für Erholung, gerade im Sommer. Anwohner der Siedlung Waldidyll würden diese Aussage wohl nicht unterschreiben und das Gebiet eher mit Lärm, Müll und einer katastrophalen Parkplatzsituation in Verbindung bringen. Ein Grund für Ordnungsstadtrat Sebastian Maack (AfD), mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen und nach Lösungen zu suchen.

„Bei meinen Bürgerdialogen geht es mir immer um zwei Aspekte. Einerseits möchte ich die Möglichkeiten und Grenzen der Verwaltung erklären, um Politik für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar und verständlich zu machen, andererseits erhalte ich aber auch wichtige Hinweise und Anregungen, um die Lage besser zu beurteilen und zielgenauer Handeln zu können“, erklärte Maack, der seit 2016 Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten in Reinickendorf ist.

Weniger Kontrollen am Flughafensee durch Auflagen während der Corona-Pandemie

Auf Anregungen seitens des Publikums musste er auch nicht lange warten. „Die Parksituation ist grausam. Da muss etwas passieren“, sagte ein Teilnehmer. Dieses Problem sei dem Bezirksstadtrat bekannt, Probleme gab es fast seit Beginn seiner Amtszeit. Deshalb habe Maack bereits vor drei Jahren eine neue Strategie entwickelt und an schönen Tagen zweimal am Tag eine Streife vorbeigeschickt, gearbeitet wurde im Sommer bis Mitternacht.

Durch mehr Kontrollen habe sich die Situation zunächst verbessert – auch in Sachen illegalem Grillen und Partys. „In diesem Jahr gab es durch das Coronavirus aber ein neues Problem, weil wir und auch die Polizei mit der Eindämmungsverordnung beschäftigt waren, gleichzeitig viele Menschen nicht verreist sind und die Zeit an den Badestellen verbracht haben“, sagte Maack. Somit sei es zu den Ausschreitungen auf dem Sandstrand und zu der verheerenden Parksituation gekommen – Autos wurden im Landschaftsschutzgebiet geparkt, Rettungswagen hätten nicht passieren können.

Bei Schließung der Schranken muss Verkehr in die Siedlung kontrolliert werden

Bei so vielen Badegästen war es für das Ordnungsamt schwierig, gründlich zu kontrollieren.

Foto: David Heerde

Auch bei der Polizei ist der Flughafensee ein Kontrollschwerpunkt – und das schon seit vielen Jahren. „Seit dem ich in Reinickendorf für den Bereich zuständig bin, gibt es dort Probleme. Das war schon in den 1980ern so“, erinnerte sich Klaus Krüger, Dienstgruppenleiter des Abschnitts 11, also für die Ortsteile Heiligensee, Konradshöhe, Tegel, Borsigwalde sowie den westlichen Teil des Ortsteils Reinickendorf.

Der Abschnitt 11 habe um die 2300 Einsätze pro Monat, sagt Krüger. Was die Parksituation betreffe, habe man noch keine konkrete Lösung gefunden. Zwar gibt es zwei Schranken – eine an der Sterkrader Straße, die andere im Kamener Weg – doch über Öffnung und Schließung sind sich alle Beteiligten nicht einig. Fakt ist: Sind die Schranken geschlossen, gibt es nur noch die Zufahrt in die Siedlung über den Bocholter Weg, dann staut sich der Verkehr auf der ohnehin schon viel befahrenen Bernauer Straße.

Trotz der Schranken ist es aber möglich, um sie herum zu fahren - was auch viele machen. „Wie wäre es, wenn sich Polizisten einige Meter weiter postieren und diejenigen abkassieren, die ordnungswidrig handeln?“, wollte eine Teilnehmerin wissen. „Dann trifft es aber auch die Anwohner, dessen müssen sie sich bewusst sein“, konterte Krüger. Ihm und Maack ist aber klar, dass bei einer Schließung die Schranke kontrolliert werden muss, ebenso ein Anwohnerparken, wie es aus dem Publikum vorgeschlagen wurde. Nur wer das tun soll, ist fraglich. Schließlich kann niemand der beiden eine Person nur dafür einsetzen.

Über eine finale Lösung muss noch entschieden werden. Immerhin in Sachen Müll gibt es durch die regelmäßigen Einsätze der Berliner Stadtreinigung (BSR) eine Verbesserung.