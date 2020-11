Berlin. Wer auf der Karolinenstraße in Tegel Richtung Borsighallen fährt, muss neuerdings in den Morgenstunden mehr Zeit einplanen. Durch die neue Busspur wird die komplette Fahrbahn von zwei Spuren auf eine für Lkw, Pkw und Motorräder verengt. Das stößt auf Unmut bei Pendlern und Politikern.

Kurz nach der Haltestelle „An der Mühle“ beginnt die Busspur, die entlang der Humboldt-Bibliothek bis kurz vor die Straße „Am Tegeler Hafen“ führt – 250 Meter sind es schätzungsweise. „Wie die internen Analysen der BVG zeigen, kommt es beim Busverkehr in der Karolinenstraße regelmäßig zu Verspätungen aufgrund von Stau“, sagt eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und nennt damit den Grund für den so genannten Bussonderstreifen.

„Auf der Karolinenstraße verkehren die Buslinien 124, 125, 133, 220, 222 und die Nachtbuslinien N6, N22, N24, N25, N33. Diese zusammen ergeben teilweise insgesamt 27 Fahrten pro Stunde. Damit sind die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Busspur erfüllt“, heißt es weiter. Vorausgegangen war ein Antrag der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Durch neue Busspur in Tegel kommt es zu gefährlichen Situationen

Viele halten sich nicht an die neue Verkehrsführung und fahren auf der Busspur weiter. Dadurch kommt es zu gefährlichen Situationen.

Foto: Susanne Kollmann

Fakt ist, dass sehr viele Verkehrsteilnehmer die Anordnung der neuen Busspur nicht sehen oder schlicht ignorieren. Dazu sei es schon zu brenzlichen Situationen gekommen, wie der Bezirksverordnete Felix Schönebeck (CDU) erfahren hat. „Die kurze Spurverengung sorgt für gefährliche und plötzliche Fahrmanöver, den ersten Unfall gab es an dieser Stelle bereits.“

Der Wahlkreisabgeordnete für Tegel, Stephan Schmidt (CDU), macht noch auf ein anderes Problem aufmerksam: „Wenn auf der parallelen A111 der Tegeltunnel gesperrt ist und es auf der Karolinenstraße voll wird, ist eine Spur für den Umleitungsverkehr schlicht zu wenig. Dann wird die Kreuzung an der Humboldtmühle überlastet und die Busse stehen im Rückstau bis in die Heiligenseestraße.“

Senat: ÖPNV, Rad- und Fußverkehr muss Vorrang gewährt werden

Vonseiten der Senatsverwaltung heißt es, dass „bei der Verteilung der Nutzungsansprüche im öffentlichen Raum dem Umweltverbund aus ÖPNV, Rad- und Fußverkehr Vorrang gewährt werden muss.“ Im Zuge der Mobilitätswende nehme insbesondere die dauerhafte Sicherung und kontinuierliche Verbesserung eines hochwertigen, schnellen und zuverlässigen ÖPNV in Berlin einen hohen Stellenwert ein. Zudem sei die neue Busspur so eingerichtet worden, dass Fahrspurenwechsel ordnungsgemäß ablaufen können.

Ein Lösungsvorschlag kommt von David Jahn, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion: „Die wenigen Kurzzeitparkplätze auf der Karolinenstraße aufheben und dafür die Busspur auf die rechte Spur verlegen. So bleiben beide Fahrspuren geöffnet und der Stau wird kürzer, insbesondere in den Morgenstunden. Diesen Vorschlag habe ich bereits an den Vertreter der BVG gesendet.“

Drei weitere Busspuren sind in Reinickendorf bereits in Planung

Nach circa 250 Metern endet die Busspur auf der Karolinenstraße wieder.

Foto: Susanne Kollmann

In Reinickendorf gibt es jetzt drei Busspuren: Holländerstraße von Brienzer Straße bis Marktstraße, Gotthardstraße von Holländerstraße bis Scharnweberstraße und die Karolinenstraße von An der Mühle bis Am Tegeler Hafen. Angeordnet, jedoch noch nicht eingerichtet ist die Busspur auf dem Wilhelmsruher Damm von Schorfheidestraße bis Senftenberger Ring. In Planung sind folgende Busspuren: Scharnweberstraße von Antonienstraße bis Ollenhauerstraße und Ollenhauerstraße von Von-der-Gablentz-Straße bis Scharnweberstraße.