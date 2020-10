Bundespräsident lobt das Reinickendorfer Gesundheitsamt

Reinickendorf. Hoher Besuch in Reinickendorf: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag das Gesundheitsamt an der Teichstraße besucht. Dort wollte er sich persönlich ein Bild über die Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie machen. „Corona ist mit voller Wucht nach Europa zurückgekehrt. Was wir alle verhindern wollten, ist Realität geworden. Dass das so ist, zeigt sich auch hier im Gesundheitsamt in Reinickendorf“, sagt Steinmeier. Der hatte sich ausführlich mit Mitarbeitern unterhalten, die teilweise seit Monaten im Einsatz sind, „und das rund um die Uhr, teilweise ohne Urlaub“. Die Situation mit der Kontaktverfolgung sei seit einigen Wochen immer schwieriger geworden. „Man könnte meinen, dass das die Mitarbeiter entmutigt, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Keine Spur von Resignation, sondern absoluter Einsatzwille, die Dinge auch wieder zum Besseren zu wenden“, lobt Steinmeier. Diesen Dank richtet er deutlich an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, aber auch an die zur Unterstützung eingesetzten Soldaten. In Reinickendorf sind es derzeit zehn.

150 Neuinfizierte pro Tag in Reinickendorf In seiner Rede betonte Bundespräsident Steinmeier, dass „wir in einer Situation sind, in der Handeln notwendig ist, um den Trend wieder zu brechen.“ Da sei die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt, denn nur durch die neuen Bestimmungen durch die Politik könne der Trend der steigenden Infektionszahlen nicht gebremst werden. Jede Ansteckung, die verhindert werden könne, steigere die Effizienz der Gesundheitsämter. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gesundheitssystem an den Rand der Leistungsfähigkeit gerät“, sagt Steinmeier und bittet Besuche, die nicht dringend notwendig sind, zu meiden. Hört man dem Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid aufmerksam zu, arbeiten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bereits am Limit. Das zeigt sich auch an den Zahlen: „Wir haben derzeit um die 150 Neuinfizierte am Tag, Tendenz steigend“, so Larscheid. Im Lagezentrum würden derzeit 95 Menschen arbeiten, herangezogen aus unterschiedlichen Bereichen des Bezirksamtes. Seine Amtskollegin aus Spandau, Gudrun Widders, kann die steigenden Zahlen auch in ihrem Bezirk nur bestätigen. „Im März sind wir noch gut mit der Situation zurecht gekommen und dachten, wir wären jetzt vorbereitet. Dem ist leider nicht so. Seit drei Wochen gibt es eine lineare Steigerung und wir schaffen es nicht mehr die Kontaktpersonen zu informieren“, sagt Widders. Nachverfolgung bei 4000 aktiven Kontaktpersonen in Reinickendorf schwierig Bei derzeit rund 4000 aktiven Kontaktpersonen in Reinickendorf sei eine Nachverfolgung wie zu Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr leistbar, sagt Larscheid. „Das war auch der Grund für die Allgemeinverfügung“, erklärt der Reinickendorfer Amtsarzt. Jetzt sind Schulleitungen oder Arbeitgeber gefragt, die betroffene Schulklassen, Lerngruppen oder Beschäftigte unmittelbar über eine angeordnete Quarantäne zu informieren. Die Aufgabe des Gesundheitsamtes liegt derzeit primär darin, den Fokus beispielsweise auf Pflegeeinrichtungen zu legen, wenn dort ein positiver Fall aufgetreten ist. „Diese Menschen sind besonders gefährdet“, sagt Larscheid. Trotz der derzeitigen Situation und der anstehenden Belastung durch den vierwöchigen Lockdown sieht Steinmeier hoffnungsvoll in die Zukunft. „Ich rate uns allen dazu, nicht zu resignieren und vor allem nicht die Geduld zu verlieren.“ Denn im Vergleich zur ersten Corona-Welle im Frühjahr hätten die Ärzte heute ein viel besseres Wissen, was das Virus und die Behandlung betreffe. Es sei keine Frage mehr, ob ein Impfstoff komme, sondern wann.