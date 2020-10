Reinickendorf. Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus, die einzelnen Gesundheitsämter kommen mit der Nachverfolgung kaum bis gar nicht hinterher. Der Bezirk Reinickendorf hat reagiert und das Lagezentrum personell verstärkt. Allerdings zum Nachteil des kulturellen Angebots.

„Die Nachverfolgung der Kontakte ist um ein Vielfaches aufwendiger geworden und bedeutet ein erhöhtes Arbeitsaufkommen beim Corona-Lagezentrum des bezirklichen Gesundheitsamtes“, heißt es aus dem Bezirksamt. Daher müssen Bedienstete aus anderen Bereichen das ohnehin seit März verstärkte Team unterstützen. So jetzt auch aus dem Amt für Weiterbildung und Kultur, zu dem neben der Volkshochschule, dem Fachbereich Kunst und Geschichte mit der Graphothek sowie der Musikschule auch die Stadtbibliothek gehört.

Programm der Volkshochschule wird an Corona-Situation angepasst

„Wir sehen es als eine Selbstverständlichkeit an, das Gesundheitsamt zu unterstützen, die Bekämpfung der Pandemie hat höchste Priorität“, erläutert Kulturstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU). „Gleichzeitig schmerzt es uns sehr, die seit Mai dieses Jahres wieder schrittweise ermöglichten Services nun wieder zurückfahren zu müssen. Wir hoffen aber auf Verständnis der Bürgerinnen und Bürger!“

Die Einschränkungen betreffen die Musikschule, wo einzelne Kurse ausfallen müssen, das pädagogische Programm und Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen des Museums und die Samstagsöffnungszeiten der Humboldt-Bibliothek. Die gerade erst gestarteten Robotik-Angebote für Familien können auf den Freitagnachmittag verschoben werden. Die Programmplanung der Volkshochschule Reinickendorf wird für das erste Semester in 2021 an die aktuelle Situation angepasst.

Erst Anfang Oktober war das Lagezentrum personell aufgestockt worden. Die 41 Mitarbeiter wurden mit weiteren 25 verstärkt, nun kamen weitere hinzu. Die Bundeswehr unterstützt mit weiteren zehn Soldaten. Zur Spitzenzeit im März waren es 120 Mitarbeiter, die im Lagezentrum gearbeitet haben, um die Nachverfolgung der Ansteckung zu gewährleisten. In erster Linie werden die Mitarbeiter eingesetzt, die bereits dort mitgeholfen haben und die Abläufe kennen.

Bezirk Reinickendorf erlässt Allgemeinverfügung

Auch in Reinickendorf hat der Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) nun eine Allgemeinverfügung erlassen, um noch schneller und unkomplizierter gegen die Verbreitung des Coronavirus vorgehen zu können. Beispiele für die Anwendung dieser neuen Regelung sind Schulleitungen oder Arbeitgeber, die betroffene Schulklassen, Lerngruppen oder Beschäftigte unmittelbar über eine angeordnete Quarantäne informieren. Ziel ist es, die Arbeit des Gesundheitsamtes zu erleichtern und Meldewege zu verkürzen, heißt es. So sei es möglich, große Gruppen von Kontakt- oder Verdachtspersonen zeitgleich in die sichere Quarantäne zu schicken. Damit soll auch einer möglichen Verunsicherung durch zeitversetzte Informationen an Betroffene vermieden werden. Die Quarantäne wird weiterhin allein vom Gesundheitsamt hoheitlich angeordnet.

„Mit der neuen Regelung stellen wir eine schnelle Reaktion auf bekannt gewordene Infektionen sicher. Durch die Allgemeinverfügung werden lange und aufwändige Meldewege vermieden. Wir wollen unsere Arbeit noch effektiver organisieren und damit einen weiteren Beitrag zu einer wirksamen Eindämmung der Pandemie leisten“, sagt Bezirksstadtrat Uwe Brockhausen.