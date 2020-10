Supermarkt in Tegel bietet Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer

Reinickendorf. Im Supermarkt Lebensmittel einkaufen, ist für die meisten Menschen meist mit wenig Problemen verbunden. Nicht so für Rollstuhlfahrer. „Wir müssen die Verpackungen irgendwie auf unseren Beinen balancieren“, sagt Janine Malik. Ein kompliziertes Unterfangen. Als Behindertenbeauftragte beim Verein „I love Tegel“ setzt sie sich daher gemeinsam mit Felix Schönebeck für ein barrierefreies Einkaufen ein.

Wie das funktioniert, sehen Kunden des Rewe-Marktes in der Ernststraße in Tegel. Dort gibt es nun nämlich einen speziellen Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer. „Neben der Bereitstellung von Behindertenparkplätzen, automatisch öffnenden Türen, breiten und freien Gängen sowie ausreichend Platz im Kassenbereich, können sie dazu beitragen, den Alltag für Menschen im Rollstuhl besser zu machen“, sagt Malik und erklärt, was den neuen Einkaufswagen so besonders macht: „Der Einkaufswagen wird an den Rollstuhl geklemmt. Bewegt man dann mit seinen Händen die Räder des Rollstuhls, bewegt sich der Einkaufswagen mit.“

Der Korb sei auf Brusthöhe und nicht so tief, so dass Lebensmittel ohne Probleme ein- und ausgeräumt werden können. Selbst Menschen mit einem elektrischen Rollstuhl hätten Probleme, einen Einkaufswagen zu bedienen. „Haben Sie mal versucht, mit einer Hand den Rollstuhl und mit der anderen Hand den Einkaufswagen zu bewegen? Das ist sehr schwierig“, sagt Malik.

Verein hofft, dass weitere Supermärkte Einkaufswagen anschaffen

Janine Maik ist an Mukoviszidose erkrankt und weiß, wie es ist, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Derzeit geht es ihr gut und kann sich ohne Rollstuhl fortbewegen, „das kann sich aber jederzeit ändern.“ Deshalb steht der Rollstuhl zu Hause immer griffbereit. Um so wichtiger ist es auch für sie zu wissen, dass sie mit dem Einkaufswagen selbstbestimmt einkaufen kann. Zwar ist der Wagen nicht so groß wie der herkömmliche, „wenn man gut packt, geht aber eine Menge rein. Ein Sechserpack Wasser auf jeden Fall“, sagt sie.

Das wäre ohne den Wagen nicht möglich. „Viele Menschen können trotz Rollstuhl noch Auto fahren, wie ich. Wir können aber keinen Großeinkauf machen, weil wir nur mit dem Rollstuhl nicht so viel transportieren können“, weiß die 39 Jährige und weist daraufhin, dass Menschen mit einem Blasenkatheter oder Spastiken in den Beinen gar nichts auf dem Schoß balancieren könnten.

Der Verein „I love Tegel“ hat alle Supermärkte in Tegel angeschrieben, der Rewe-Markt an der Ernststraße habe sofort reagiert, sagt Malik, und hat den Einkaufswagen für 150 Euro angeschafft – Rollstuhlfahrer erhalten den Wagen künftig im Kassenbereich des Supermarktes. „Das ist nicht viel Geld für einen Supermarkt im Vergleich zu dem, was der Wagen an Lebensqualität bringt“, sagt Malik. Sie und Felix Schönebeck hoffen nun auf viele Nachahmer, so dass in naher Zukunft in jedem Supermarkt mindestens ein Einkaufswagen für Rollstuhlfahrer vorhanden ist.