Reinickendorf. „Ich kann nichts machen. Ich liege nur im Bett und schaue fern.“ Was für einige nach einer gelungenen Auszeit klingt, ist für Stephanie B. bitterer Alltag. Der Fahrstuhl ist defekt. Und weil sie auf den Rollstuhl angewiesen ist, kann sie seit Juli nicht mehr das Haus verlassen.

Seit 1994 sitzt die 44-jährige Stephanie B. im Rollstuhl, die ihren Namen nicht vollständig nennen möchte, weil sie befürchtet, schikaniert zu werden. Sie kennt das Problem eines defekten Fahrstuhls aus ihrer vorherigen Wohnung im Märkischen Viertel, „da hat es aber maximal einen Tag gedauert, dann lief der wieder.“ Bei dem Fahrstuhl in einem Wohnhaus in der Ollenhauerstraße ist das nun anders. Vom Erdgeschoss kommt man nur noch in die zweite Etage – das Wohnhaus hat allerdings vier Stockwerke, Stephanie B. wohnt im dritten.

Ersatzteile für defekten Fahrstuhl nicht mehr verfügbar

Auf Nachfrage bei der Gesobau, warum eine Reparatur so lange dauert, antwortet eine Sprecherin der Wohnungsbaugesellschaft: „Bei dem erfolgten Reparatureinsatz im Zuge der Vollwartung des Aufzuges wurde festgestellt, dass die verbaute Steuerung defekt und aufgrund nicht verfügbarer Ersatzteile nicht mehr reparabel ist.“ Heißt: Die gesamte Aufzugsanlage muss mit einer neuen Elektronik ausgestattet werden. „Für die verbaute Steuerung gibt es altersbedingt leider keine verfügbaren Ersatzteile mehr, so dass diese nachproduziert werden muss“, bedauert die Gesobau-Sprecherin. Eine positive Nachricht in der schlimmen Situation: Die normale Lieferzeit von 14 bis 16 Wochen ab Auftragseingang konnte aufgrund der Dringlichkeit auf circa zehn Wochen reduziert werden, heißt es.

Stephanie B. kann sich darüber allerdings nicht freuen. „Ich sitze hier trotzdem noch fest. Es ist grauenhaft.“ Sie hat zwar einen Balkon, wie sie sagt, den kann sie aber nicht nutzen, weil dieser zum einen sehr klein ist, zum anderen kommt sie mit dem Rollstuhl nicht durch die Tür. Einmal die Woche komme ihre Mutter mit einem großen Einkauf vorbei, so müsse sie sich wenigstens um Lebensmittel keine Sorgen machen. „Für jemanden, der sonst jeden Tag draußen ist, ist das schon sehr schlimm“, sagt Stephanie B.

Fahrstuhl ist wahrscheinlich erst Anfang Dezember wieder nutzbar

Sie wird sich auch noch einige Wochen gedulden müssen. „Die zuständige Firma erwartet die Lieferung der Ersatzteile in der 47. Kalenderwoche“, sagt die Sprecherin der Gesobau. Der Austausch/Einbau sei für die 48. Kalenderwoche eingeplant und werde voraussichtlich innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Wenn also nichts dazwischen kommt, ist der Fahrstuhl Ende November/Anfang Dezember wieder für alle Mieter nutzbar – also in sieben Wochen. So lange wird die 44-Jährige weiterhin die Tage im Bett verbringen.

Den Tag der Reparatur sehnt Stephanie B. sehnlich herbei. Sie weiß auch schon genau, was sie macht, wenn der Aufzug wieder zu ihr in die dritte Etage fährt. „Dann werde ich den ganzen Tag die Straße rauf und runter fahren und mir den Fahrtwind ins Gesicht wehen lassen. So lange, bis mein elektrischer Rollstuhl fast leer ist.“ Für diesen Tag im November habe ihre Mutter extra schon dicke Decken besorgt.