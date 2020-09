In Reinickendorf stehen nun 420 Studentenwohnungen bereit

Berlin. Das landeseigene Immobilienunternehmen Berlinovo erweitert seinen Bestand an Studentenwohnungen. Wie die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mitteilte, stehen in Reinickendorf nun 420 Apartments zur Vermietung bereit. Die Erstvermietung soll ab Oktober 2020 erfolgen. Das Investitionsvolumen liege bei 59,46 Millionen Euro.

Die Bestandserweiterung erfolge durch den Ankauf von Anteilen an der Projektentwicklungsgesellschaft Central Berlin Wohnen GmbH, deren Zweck der Bau von Studierendenapartments ist, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Der Wohnkomplex liegt an der Von-der-Gablentz-Straße 3-15 in der Nähe des Kurt-Schumacher-Platzes. Rund die Hälfte der Wohnungen sei für die Vermietung an Studenten vorgesehen. Die Mieten würden im unteren Preissegment liegen, zwischen 390 und 580 Euro monatlich inkl. Nebenkosten. Der andere Teil sei für junge Berufstätige geeignet.

Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) spricht in der Mitteilung von einem „Meilenstein“. Mit dem Ankauf dieser Neubauentwicklung erweitere die berlinovo ihren Bestand an Neubauten schlagartig in einem bedeutenden Umfang. „Dass sich der Kauf zudem auf ein zeitgemäßes und attraktives Angebot richtet, belegt die schon jetzt große Resonanz der künftigen Mieterinnen und Mieter. Das Projekt lässt erahnen, welche enormen Entwicklungschancen das Quartier nach der Schließung des Flughafens Tegel mit der Urban Tech Republic eröffnen wird“, so Kollatz weiter.

Die Ein-Zimmer-Apartments zwischen 19 m² und 35 m² sind mit Bad, Küchenzeile und moderner Möblierung ausgestattet. Hinzu kommen Gemeinschaftsflächen inklusive Lounge, Waschbar, Fitness-Studio und Gemeinschaftsküche sowie ein großzügiger Gartenbereich.

Berlinovo ist als Immobiliendienstleister für das Land Berlin tätig.