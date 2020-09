Tegel: Polizeiwache wird vorerst nicht sicherer

Die Polizeiwache in Tegel an der Berliner Straße kann den Sicherheitsstandards nicht mehr standhalten. Laut Senat wird sich aber nicht viel ändern.

Berlin. Die Polizeiwache in Tegel soll sicherer werden, findet der Reinickendorfer Bezirksverordnete Felix Schönebeck (CDU) und hat daher Ende vergangenen Jahres einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde. Das Bezirksamt setzte sich daraufhin beim Senat ein, gebracht hat es aber scheinbar nichts: Denn wie der Senat nun mitteilt, wird nicht viel am Gebäude der Polizeiwache an der Berliner Straße verändert.