Der Ausbildungsbuddy wurde von Wirtschaftsstadtrat Uwe Brockhausen (re.) verliehen. Ausgezeichnet wurden: die Heinz Bein Malereibetrieb GmbH & Co. KG, die Borsig GmbH und die Benndorf und Hildebrand GmbH. Der Inklusionsbuddy ging an die Firma stabotec steel, move & service GmbH.

Reinickendorf. Vielen Unternehmen wird beim Blick in die Zukunft gerade jetzt während der Corona-Pandemie bange. Um den Betrieb zu retten, müssen Mitarbeiter in Kurzarbeit, einigen droht die Kündigung. Und trotzdem gibt es Unternehmen, die besonders intensiv den Weg junger Menschen in den Beruf begleiten. Vier der ausbildungsfreundlichsten Unternehmen im Bezirk wurden nun mit dem Reinickendorfer Ausbildungsbuddy ausgezeichnet.