Trotz Corona: Rummel auf dem Schollenfest findet statt

Berlin. Zum 118. Mal wird in diesem Jahr das Schollenfest gefeiert – das älteste Volksfest Berlins. Durch die Corona-Pandemie kann die begehrte Veranstaltung allerdings nicht so prunkvoll stattfinden wie in den Jahren zuvor. Der Fest- und Fackelzug sowie die Konzerte müssen zwar ausfallen, ganz vom Terminplan streichen wollten die Veranstalter das Fest aber nicht.