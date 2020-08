Wegen Arbeiten an Gasleitungen wird eine Baustellenampel auf der Sandhauser Straße in Heiligensee installiert.

Reinickendorf. In Heiligensee wird auf der Sandhauser Straße eine neue Baustelle eingerichtet. Los gehen sollen die Arbeiten nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Mittwoch (19. August) um 10 Uhr.