Waldbrandgefahr: Bezirk sperrt Einfahrt zum Flughafensee

Weil immer mehr Badegäste mit den Autos in das Landschaftsschutzgebiet am Flughafensee gefahren sind, hat der Bezirk die Einfahrt gesperrt.

Reinickendorf. In den vergangenen Tagen strömten viele Menschen aufgrund der Hitze an die Badeseen. Doch weder an die Abstandsregeln hielten sich die meisten, noch wurde der Müll ordnungsgemäß entsorgt. Wesentlich schlimmer war allerdings, dass viele Badegäste ihre Autos trotz hoher Waldbrandgefahr und Verbotsschildern im Landschaftsschutzgebiet am Flughafensee abgestellt haben. Sie versperrten so Feuerwehrzufahrt und Rettungswege. Der Bezirk hat nun reagiert und die Zufahrt gesperrt.