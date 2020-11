Gequälte Katzen aus Reinickendorf finden neues Zuhause

Berlin. Gute Nachricht für die drei im Juli ausgesetzten Kater: Das Tierheim Berlin konnte sie erfolgreich aufpäppeln und an neue Besitzer vermitteln. Wie das Tierheim Berlin berichtet, waren die drei jungen Maine Coon-Kater, die im Juli in Reinickendorf gefunden worden waren, zunächst dem Tod näher als dem Leben und hatten wochenlang chronischen Durchfall.

"Vor allem um Sergio stand es sehr schlecht. Sein Körper konnte lange nichts bei sich behalten. Unser Praxis- und Pflegeteam hat sehr um ihn gekämpft und war im Herbst schließlich erfolgreich", so die Tierschützer. Die Kater Sergio und Django zogen demnach in die Uckermark. Der dritte Kater namens Amigo zog Ende Oktober in sein neues Zuhause zu einem anderen Maine Coon-Kater.

Der schockierende Fund der drei ausgesetzten, jungen Maine Coon-Kater hatte viele Berlinerinnen und Berliner stark berührt und zu einer beeindruckenden Welle öffentlicher Hilfsbereitschaft geführt. Es wurde eine Belohnung zur Ergreifung des oder der nach wie vor unbekannten Verantwortlichen ausgesetzt und dank Spenden der Bevölkerung mehr als verdoppelt.

1100 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise

„Wir sind komplett überwältigt von der öffentlichen Anteilnahme und sehr dankbar für die Hilfsangebote der tierlieben Berliner Bürgerinnen und Bürger“, sagte Annette Rost, Pressesprecherin des Tierschutzvereins für Berlin (TVB). Der TVB hatte zuvor eine Belohnung von 500 Euro für den entscheidenden Hinweis ausgesetzt, der zur Aufklärung des Falls führen würde. „Es tut gut zu erfahren, dass vielen Menschen ein so verabscheuungswürdiger Umgang mit Tieren nicht egal ist. Aktuell beträgt die neue Summe für die Belohnung 1100 Euro“, so Rost im August.

Am 19. Juli waren die drei vernachlässigten Kater Sergio, Amigo und Django in einem Karton mit Luftlöchern auf Höhe der Hermsdorfer Straße in Wittenau gefunden worden. Die Katzen waren in einem extrem schlechten Zustand, höchst verwahrlost und teils sehr krank. Untersuchungen in der Tierarztpraxis ergaben später schwere bakterielle Infektionen mit E. coli und Clostridien.

Der TVB hat bereits im Juli Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei erstattet. Da der Fall immer noch nicht aufgeklärt ist, wird auch weiterhin um Mithilfe und um sachdienliche Hinweise per E-Mail an tierschutzberater@tierschutz-berlin.de oder telefonisch unter 030/76888-135 gebeten.