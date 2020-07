Der Franz-Neumann-Platz in Reinickendorf-Ost unweit des Schäfersees soll umgestaltet werden.

Sanierung Umgestaltung Franz-Neumann-Platz geht in die nächste Runde

Reinickendorf. Der Franz-Neumann-Platz grenzt in Reinickendorf-Ost direkt an die Residenzstraße und gilt als Eingang zur belebten Einkaufsstraße. Hört man sich bei den Anwohnern um, so finden viele das Areal nicht sonderlich einladend – „hässlich“ sei er und „da sind immer die Obdachlosen“. Diese Meinung könnte sich schon bald ändern. Denn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zusammen mit dem Bezirksamt Reinickendorf einen Wettbewerb ausgelobt. Ziel ist es, dem Franz-Neumann-Platz eine neue Identität zu verschaffen.