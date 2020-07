In der Parkanlage der Seniorenfreizeitstätte Adelheidallee des Bezirks finden die Sommerkonzerte statt.

Sommerkonzerte Konzerte für Senioren in der Freizeitstätte Adelheidallee

Reinickendorf. Durch die Corona-Pandemie hat sich für viele Menschen die Freizeitgestaltung enorm verändert. Besonders, weil so viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. So wie auch viele Konzerte in Reinickendorf. Der Bezirk hat es nun aber geschafft, einige Sommerkonzerte für Senioren zu organisieren.