Der Betreiber des Flohmarktes an der Markstraße, Tuncay Saglam, distanziert sich von den illegalen Verkäufen außerhalb des Areals. Bei ihm halten sich alle an die Regeln, sagt er.

An der Markstraße fernab des Flohmarktes wird illegal Ware verkauft. Der Marktbetreiber will sich wehren und die Händler vertreiben.

Reinickendorf. Der Bereich rundum den Flohmarkt an der Markstraße in Reinickendorf-Ost ist seit einigen Jahren im Visier des Ordnungsamtes. Am vergangenen Sonntag gab es wieder einen gemeinsamen Einsatz mit der Polizei (Morgenpost berichtete). Dem Betreiber des Flohmarktes gefällt die Verbindung zu den illegalen Händlern auf dem Bürgersteig gar nicht. Er distanziert sich vehement.