Kinder sollen für die Natur sensibilisiert werden

Um die Umweltbildung in Reinickendorf auszuweiten, hat der Bezirk ein Gutachten in Auftrag gegeben. Umweltbildungslehrpfad wird geprüft

Reinickendorf. Wälder, Parks, Seen oder das Tegeler Fließ – wer Natur erleben möchte, ist in Reinickendorf richtig. 8900 Hektar Grünflächen gibt es im Bezirk, darunter Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten, Friedhöfe und Straßengrün. Um das zu schützen ist die Umweltbildung jedoch insbesondere für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. Aus diesem Grund hat der Bezirk ein Gutachten in Auftrag gegeben. So sollte ermittelt werden, welche Angebote es bereits gibt und was der Bezirk noch tun kann.