Blutlachen-Bild Horror-Gemälde am Hochhaus in Tegel-Süd wurde übermalt

Berlin. Das meterhohe Gemälde einer grauen Waldlandschaft und einem blutüberströmten Mädchen in der eigenen Blutlache auf einem Hochhaus in der Neheimer Straße in Tegel-Süd hat die Gesellschaft gespalten. Auch, weil im Hintergrund ein aufgespießter nackter Körper zu erkennen war. Für die einen war es Kunst, für die anderen nichts, was man in der Öffentlichkeit zeigen muss. Nun wurde das Gemälde übermalt. Die Hausfassade ist nun wesentlich farbenfroher.