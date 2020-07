Nach Bad im See bleibt viel Müll auf Liegeplätzen zurück

Viele Badegäste lassen den Müll zurück, nachdem sie den Tag an einer Badestelle verbracht haben, so wie hier am Saatwinkel.

Reinickendorf. Es sind Ferien, die Sonne scheint, ab zur nächsten Badestelle – in Berlin gibt es schließlich viele davon. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie entscheiden sich viele Eltern mit ihren Kindern in Berlin zu bleiben. Dementsprechend voll ist es rundum die Badestellen. Allerdings auch dementsprechend vermüllt.

Eine Leserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ärgert sich sehr über die Hinterlassenschaften der Badegäste. Am vergangenen Wochenende sei es am Tegeler See besonders schlimm gewesen, schreibt sie: „Sowohl auf der Spandauer Seite (am Restaurant Forsthaus) wie auch auf der Reinickendorfer Seite (Saatwinkel) liegt überall Müll verteilt.“ Die Reinickendorferin vermutet das Problem in den Einlassbeschränkungen der Schwimmbäder – dort kann man derzeit nämlich nur online Tickets für einen bestimmten Zeitrahmen kaufen. An den Badestellen hingegen können Familien den ganzen Tag verbringen.

Und das sehe man auch, sagt die Leserin: „Auf der Berliner Seite sieht es grauenhaft aus. Falls Berlin im Wettbewerb für die dreckigste Stadt Deutschlands mitmacht, belegt diese Stadt sicher einen der vordersten Plätze.“

Fünf Badestellen in Reinickendorf, zwei gelten als Brennpunkt

In Reinickendorf gibt es fünf öffentlich zugängliche Badestellen: Saatwinkel (Schwarzer Weg/Forsthaus), Sandhauser Straße (Heiligensee), Arbeiterstrandbad (Konradshöhe), Reiswerder Strand und am Flughafensee. Die beiden letztgenannten könnten nach Angaben von Uwe Brockhausen (SPD) als Brennpunkt bezeichnet werden – er vertritt Ordnungsstadtrat Sebastian Maack (AfD), der derzeit im Urlaub ist.

Täglich würden die Badestellen von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert. „In der Badesaison bilden wir, so oft es die allgemeine Lage erlaubt, Schwerpunkteinsätze. Hierzu werden auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Zivilkleidung eingesetzt, die vorab eine Lageerkundung vornehmen“, sagt Brockhausen. Nur so könnten die Einsatzkräfte die Täter auf frischer Tat ertappen. Oft seien auch mehrere Mitarbeiter an einer Stelle im Einsatz, da sich oft größere Gruppen von jungen männlichen Personen vor Ort aufhielten.

Uwe Brockhausen macht trotz der Müllanhäufung und der dahingehend von Anwohnern gewünschten Kontrolle darauf aufmerksam, dass das Ordnungsamt ein großes Feld an Aufgaben zu absolvieren hat, so wie derzeit die Kontrollen der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung, die die begrenzte Anzahl der Kräfte des Außendienstes stark binden.

In Wäldern sind Berliner Forsten für Reinigung verantwortlich

Viel Müll landet in den Wäldern nahe der Badestellen. In Zehlendorf am Wannsee bietet sich beispielsweise ein ähnliches Bild wie in Reinickendorf. Für die Beseitigung in den Wäldern ist dann allerdings nicht mehr der Bezirk, sondern Berliner Forsten zuständig. Marc Franusch, Sprecher der Berliner Forsten, glaubt nicht, dass es helfen würde, mehr Müllbehälter aufstellen zu lassen. „Mehr Mülleimer lösen das Problem nicht, sondern verstärken es noch“, sagt er. Auch größere Behälter würden die Menge nicht bändigen. Das Problem sei, dass in Corona-Zeiten die Zahl der Waldbesucher enorm zugenommen habe. Wälder hätten sich zu richtigen Fluchtorten entwickelt. Auch der Druck auf die Badegelegenheiten habe zugenommen.

Bislang lassen die Berliner Forsten die Badestellen dreimal in der Woche von einem Dienstleister reinigen. Immer donnerstags, sonnabends und montags werden der Strand sauber gemacht und die Mülleimer entleert. „Wir überlegen jetzt, ob wir an Hotspots eine weitere Reinigung am Sonntag durchführen lassen“, sagt Franusch. Damit solle die Taktung gerade in Ferienzeiten enger werden.

Dennoch appelliert Marc Franusch an die Mitverantwortung der Ausflügler. „Es kann nicht sein, dass das komplette Sortiment für die Abendparty mit dem Bollerwagen herangekarrt wird, aber dann die leeren Flaschen und Verpackungen nicht wieder mitgenommen werden“, so der Sprecher der Forsten. Man sei auf die Mithilfe der Badegäste angewiesen.