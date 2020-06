Bieten das neue Beratungs- und Hilfsangebot für Jugendliche an: v.li. Erik Mohring (stellv. Einrichtungsleitung der Manege gGmbH), Thomas Wackermann (Jugendamtsleiter), Tobias Dollase (Bezirksstadtrat) und Schwester Margareta Kühn (Geschäftsführerin der Manege gGmbH)

Der Träger Manege berät junge Menschen in schwierigen Lebenslagen und hilft ihnen zurück auf den Weg.

Beratung Neues Angebot in Reinickendorf: Beratung für junge Menschen

Berlin. In Reinickendorf gibt es ab sofort ein neues Beratungs- und Hilfsangebot für Jugendliche in schwierigen Lebenslagen. Der Träger Manege gGmbH wird dieses übernehmen. Zu finden ist das neue Beratungsangebot ab dem 1. Juli bei der Jugendberufsagentur. Angesprochen werden können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Manege in der Scharnweberstraße 112, 13405 Berlin-Reinickendorf.