Am Alten Dorfkrug in Lübars startet die zweite Tour. Die Teilnehmer fahren bis zur Invalidensiedlung.

Während einer Fahrradtour erzählen Fachleute den Teilnehmern Wissenswertes rundum den Mauerweg in Lübars. Fotos zeigen, wie es damals dort aussah

Ausflüge Geführte Fahrradtour auf dem Mauerweg in Lübars

Reinickendorf. Wo verlief die Mauer zwischen Reinickendorf und Ost-Berlin beziehungsweise der DDR? Das werden Florina Limberg und Sebastian Teutsch bei einer geführten Fahrradtour auf dem Mauerweg zeigen. Bei der Radtour wird der Verlauf der Mauer in zwei Abschnitten rekonstruiert und abgefahren – die erste Tour ist am 4. Juli und die zweite am 5. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr.