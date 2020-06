Reinickendorf soll einen Radschnellweg bekommen

Berlin soll einen neuen Radschnellweg bekommen. Er soll von Heiligensee nach Mitte führen.

Auf einer Infoveranstaltung am Dienstagabend dafür wurden Routenvorschläge präsentiert. Die Reinickendorf-Route ist eine von elf geplanten Radschnellwegen, für die nun konkrete Wegführungen vorliegen.

In Heiligensee soll der Radweg zunächst an der Ruppiner Chaussee und dann entlang der Stadtautobahn A 111 verlaufen. Am Flughafen Tegel mündet die Reinickendorf-Route in einen weiteren Radschnellweg. Radfahrer können so in Richtung Hauptbahnhof oder nach Spandau weiterfahren. Mit dem Bau der Trasse soll ab 2024 begonnen werden.

