Verkehrsgutachten für Waldseeviertel verschiebt sich

In der BVV wurde die Prüfung einer temporären Schließung der Schildower Straße beschlossen. Umsetzung scheitert derzeit an Corona.

Reinickendorf. Seit Jahren kämpft eine Bürgerinitiative dafür, dass die Straßen im Waldseeviertel an der Grenze zu Brandenburg für den Autoverkehr gesperrt werden. Zu viele Pendler würden das Viertel in Hermsdorf nutzen, um in die Berliner Innenstadt zu fahren. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat bereits beschlossen, dass das Bezirksamt eine temporäre Sperrung der Schildower Straße und der Elsestraße an der Grenze zu Brandenburg prüfen soll. Doch wann das sein wird, steht noch nicht fest.