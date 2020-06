Abschnitt der A111 nachts vom 16. bis 19. Juni gesperrt

Reinickendorf. In den kommenden beiden Nächten muss ein Teilstück der A111 gesperrt werden. Grund dafür sind Wartungsarbeiten, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilt.

Von der Maßnahme betroffen sind neben der A111 auch die Tunnel Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und die Beyschlagsiedlung. Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten werden im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit durchgeführt.

Absperrmaßnahmen beginnen um 20 Uhr

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni, in der Zeit von 21 bis 5 Uhr, wird die A111 in Fahrtrichtung Oranienburg (Nord) von der Ausfahrt Am Festplatz bis zur Ausfahrt Waidmannsluster Damm voll gesperrt.

In den Nächten vom 17. auf den 18. Juni und vom 18. auf den 19. Juni, ist die A111 ebenfalls jeweils in der Zeit von 21 bis 5 Uhr, nicht befahrbar. Dieses Mal in Richtung Dreieck Charlottenburg von der Ausfahrt Waidmannsluster Damm bis zur Ausfahrt Am Festplatz. In der ersten Nacht, so teilt die VIZ mit, wird die Vollsperrung in Fahrtrichtung Charlottenburg von der Ausfahrt Schulzendorfer Straße bis zur Ausfahrt Am Festplatz in der Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr ausgeweitet – bei zwingendem Bedarf auch in der Folgenacht.

Aus organisatorischen Gründen wird ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen der Zufahrten begonnen.