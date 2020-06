In dem offenen Brief wird gefordert, eine der drei Spuren als Radweg auszuweisen.

Radwege Pop-up-Radwege: Offener Brief an Bezirksstadträtin

Reinickendorf. Die Forderung nach mehr Sicherheit für die Fahrradfahrer auf Reinickendorfer Straßen wird immer lauter. Doch es passiert nichts, sagen Betroffene. Sie hätten nicht das Gefühl auf Bezirksebene erhört zu werden, fühlen sich in den Planungen ausgegrenzt. Deshalb haben viele Politiker von den Grünen und Linken, Initiativen, Vereine und Verbände einen offenen Brief an Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU) geschrieben. Und wollen am kommenden Sonntag mit einer Fahrrad-Demo auf die derzeitige Situation aufmerksam machen.