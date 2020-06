Schul- und Vereinssport ist ab sofort wieder in den Sporthallen möglich. Allerdings nur unter strengen Regeln.

Nach einer langen Schließungszeit, kann in Turnhallen wieder Sport gemacht werden. Das gilt aber nicht für jede Sportart.

Turnstunde Sporthallen in Reinickendorf öffnen für Vereine und Schulen

Reinickendorf. Kita- und Schulkinder, Sportvereine und freie Gruppen: Sie alle haben sich so danach gesehnt, wieder Sport in einer Halle machen zu können. Seit dem 8. Juni ist das wieder möglich. Allerdings nicht für alle Sportarten, denn es gelten strengen Regeln.

Trainieren dürfen grundsätzlich alle Vereine, die auch vor Beginn der Einschränkungen über Hallenzeiten verfügt haben, heißt es vom Bezirksamt. Jugend-, Schul- und Sportstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für die CDU) sieht in der Öffnung der Sporthallen einen wichtigen Schritt: „Auch, wenn es schon die Möglichkeit gab Vereins- und Schulsport auf den Sportplätzen durchzuführen, bieten die Sporthallen eine gute wetterunabhängige Ergänzung. Besonders freue ich mich, dass wir in Reinickendorf damit einige Ferienangebote in Sporthallen für Kinder und Jugendliche realisieren können.“

Maßgeblich für die konkrete Umsetzung des Vereinssports ist das Rahmenhygienekonzept von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Daran müssen sich die Vereine halten. In den Sporthallen kann demnach nur unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln trainiert werden.

Diese Regen müssen eingehalten werden:

• Es können maximal zwölf Personen (einschl. Trainerinnen und Trainer) zusammen trainieren. Pro Person müssen dabei mindestens 30 Quadratmeter zur Verfügung stehen

• Der Sport muss kontaktlos ausgeübt werden, das heißt Spieltraining für Mannschaftssport kann nicht stattfinden, (betrifft beispielsweise Handball, Basketball, Fußball, Judo, Ringen etc.)

• Es sind keine Zuschauer und Besucher sind erlaubt

• Es müssen Kontaktlisten geführt werden

• Zwischen den Trainingseinheiten muss eine Lüftungspause eingehalten werden. Auch während des Trainings muss in der Halle für ausreichende Belüftung gesorgt sein.

Das Bezirksamt weist daraufhin, dass für die Kontrolle und Einhaltung der Auflagen die Vereine zuständig sind. Für den Schulsport gelte eine angepasste Gruppengrößenregelung, die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie festgelegt wurde. Danach dürfen maximal 16 Personen zusammen Sport in einer Halle treiben. Grund dafür sind Klassengrößen, bei denen sich eine kleinere Gruppenteilung nicht anders realisieren lässt.