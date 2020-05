Die Humboldt-Bibliothek in Tegel ist bereits geöffnet, jetzt folgen die Stadtteilbibliotheken am 2. Juni.

Reinickendorf. Ab dem 2. Juni werden alle Stadtteilbibliotheken in Reinickendorf wieder geöffnet sein. Das teilte das Bezirksamt mit. Seit dem 11. Mai können Bürgerinnen und Bürger bereits wieder in der Humboldt-Bibliothek – die auch eine Außenrückgabeanlage hat, welche 24 Stunden geöffnet ist – und in der Bibliothek am Schäfersee Bücher und andere Medien ausleihen.