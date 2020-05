Geänderte Servicezeiten der Corona-Hotline des Bezirksamtes

Reinickendorf. Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind auch in Reinickendorf deutlich rückläufig, heißt es aus dem Bezirksamt. Dies habe sich bereits in der Aufhebung zahlreicher einschränkender Regelungen niedergeschlagen, so dass sich das Alltagsleben schrittweise normalisiert habe. In der Folge war in vergangener Zeit auch ein deutlich gesunkener Informationsbedarf bei der bezirklichen Corona-Hotline zu verzeichnen. Die Servicezeiten der Corona-Hotline werden deshalb entsprechend dem Bedarf angepasst.

Ab dem 01. Juni ist die Hotline täglich von 9 bis 15 Uhr unter der Rufnummer (030) 90294-5500 für alle Reinickendorferinnen und Reinickendorfer erreichbar. Außerhalb der Servicezeiten können offene Fragen per E-Mail an coronavirus@reinickendorf.berlin.de übersandt werden. Eine Beantwortung erfolgt dann kurzfristig.

Viele Fragen sind auf der Seite des Gesundheitsamtes schon beantwortet worden

„Die Kolleginnen und Kollegen im Lagezentrum haben in den vergangenen Wochen mit großem persönlichen Engagement geholfen, die Ausbreitung des Coronavirus in unserem Bezirk zu verlangsamen. Auch wenn die grundsätzliche Gefährdung unverändert weiterbesteht, ist derzeit eine Entspannung festzustellen. Dieser tragen wir mit der aktuellen Anpassung der Servicezeiten der Hotline Rechnung“, sagt Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD).

Das Bezirksamt bittet darum, vor einem Anruf oder einer E-Mail zu prüfen, ob die Frage bereits in den Hinweisen auf der Internetseite des Gesundheitsamtes (www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/) beantwortet wird. Da am Wochenende und an Feiertagen nur eine tatsächliche tagesaktuelle Notfallbetreuung an der Corona-Hotline erfolgt, bitte das Gesundheitsamt zu diesen Zeiten nur anzurufen, wenn eine Klärung nicht bis zum nächsten Arbeitstag warten kann.